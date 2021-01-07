Son dakika haberi! Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi! Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

07.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:40
Son dakika haberi! Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 968'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 278'e, Irak'ta 12 bin 869'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Ürdün'de 3 bin 968'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 278'e, Irak'ta 12 bin 869'a yükseldi. Kuveyt'te ise vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği, 1215 yeni vaka tespit edildiği, 1616 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 968'e, vaka sayısı 304 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı da 284 bin 343'e yükseldi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 6 kişinin daha vefat ettiğini, 108 kişinin enfekte olduğunu, 138 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 278, vaka sayısının 363 bin 485, sağlığına kavuşanların sayısının ise 355 bin 37 olduğunu açıkladı.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 790 yeni vaka tespit edildiği, 1781 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 869'a, vaka sayısının da 600 bin 755'e yükseldiği ülkede iyileşen hasta sayısı ise 551 bin 127 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 540 kişinin enfekte olduğu, 224 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece vaka sayısının 152 bin 978'e, iyileşen hasta sayısının ise 148 bin 239'a çıktığı aktarılan açıklamada, can kayıplarının 938 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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