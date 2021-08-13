Son dakika haberi... Ürdün sel felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi

Son dakika haberleri... Ürdün, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Ürdün, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinin yol açtığı can kayıplarından ötürü kardeş Türkiye halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılar için de acil şifa diledi.

Fayiz, Ürdün'ün bu acı felaketi yaşayan Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al