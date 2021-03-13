Son dakika haberi | Ürdün Sağlık Bakanı Obeidat, "oksijen sistemi" krizi sonrası istifa etti
Son dakika gündem haberi: Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.
Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.
Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 6 hastanın hayatını kaybetmesi istifayı da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, yaşanan trajik olayın ardından istifasını sunduğunu açıkladı. Obeidat, ölümlerin 1 saatlik kesinti nedeniyle yaşandığını, olayla Savcıların soruşturma yürüttüğünü belirtti.
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da olaydan sonra hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi. - AMMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı