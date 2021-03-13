Son dakika haberi | Ürdün Sağlık Bakanı Obeidat, "oksijen sistemi" krizi sonrası istifa etti
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Son dakika haberi | Ürdün Sağlık Bakanı Obeidat, "oksijen sistemi" krizi sonrası istifa etti

13.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:17
Son dakika haberi | Ürdün Sağlık Bakanı Obeidat,

Son dakika gündem haberi: Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.

Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 6 hastanın hayatını kaybetmesi istifayı da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, yaşanan trajik olayın ardından istifasını sunduğunu açıkladı. Obeidat, ölümlerin 1 saatlik kesinti nedeniyle yaşandığını, olayla Savcıların soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da olaydan sonra hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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