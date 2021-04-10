Son dakika haberi | Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi | Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Ürdün, Lübnan ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 62, Lübnan'da 38 ve Irak'ta 37 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 62, Lübnan'da 38 ve Irak'ta 37 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 62 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 145 yeni vaka kaydedildiği, 7 bin 183 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 708'e, vaka sayısının 662 bin 395'e, iyileşenlerin sayısının da 588 bin 353'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 705 yeni vaka tespit edildiği, 1943 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 630'a, vaka sayısının da 494 bin 633'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 402 bin 279 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin daha vefat ettiği, 6 bin 779 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 891 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 678'e, vaka sayısının 918 bin 155'e, sağlığına kavuşanların da 809 bin 663'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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