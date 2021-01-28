Son dakika haberi | Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Kovid-19 aşılarının etkili ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıyız"

Ürdün Kralı 2. Abdullah yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dünya çapında adil ve etkin şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantısında konuşan Abdullah, "Bir umut ışığı olduğuna ve aşıların hazır olduğuna inanıyorum. Uzun zamandır beklenen iyileşme yolculuğuna birlikte çıkmanın hepimizin yararına olduğuna inanıyorum." dedi.

Abdullah "Kovid-19 aşılarının etkili ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıyız. Zengin ülkeler umut vaat eden aşıların çoğunu alırken, aşının bir kamu yararı olarak değerlendirilmesi, düşük gelirli ülkelerin marjinalleşmesinin önüne geçmek için ahlaki bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün mültecileri ücretsiz aşılayan ilk ülke olduğunu söyleyen Abdullah, salgının bir yaşam biçimi olarak sürdürülemeyeceğine vurgu yaptı.

Ülkenin resmi basınına göre, yapılan anlaşmalar üzerine 9 Ocak'ta Çin'den 3 bin 800 ton "Sinopharm" aşısı gelirken Amerikan menşeli "Pfizer - BionTech" aşısının da ilk partisi 11 Ocak'ta Ürdün'e teslim edilmişti.

Ürdün'de son verilere göre, vefat sayısı 4 bin 262'ye, vakalar 323 bin 111'e, iyileşenlerin sayısı da 311 bin 80'e yükselmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al