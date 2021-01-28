Son dakika haberi | Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Kovid-19 aşılarının etkili ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıyız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Kovid-19 aşılarının etkili ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıyız"

28.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:34
Son dakika haberi | Ürdün Kralı 2. Abdullah:

Son dakika haber... Ürdün Kralı 2. Abdullah yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dünya çapında adil ve etkin şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dünya çapında adil ve etkin şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantısında konuşan Abdullah, "Bir umut ışığı olduğuna ve aşıların hazır olduğuna inanıyorum. Uzun zamandır beklenen iyileşme yolculuğuna birlikte çıkmanın hepimizin yararına olduğuna inanıyorum." dedi.

Abdullah "Kovid-19 aşılarının etkili ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıyız. Zengin ülkeler umut vaat eden aşıların çoğunu alırken, aşının bir kamu yararı olarak değerlendirilmesi, düşük gelirli ülkelerin marjinalleşmesinin önüne geçmek için ahlaki bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün mültecileri ücretsiz aşılayan ilk ülke olduğunu söyleyen Abdullah, salgının bir yaşam biçimi olarak sürdürülemeyeceğine vurgu yaptı.

Ülkenin resmi basınına göre, yapılan anlaşmalar üzerine 9 Ocak'ta Çin'den 3 bin 800 ton "Sinopharm" aşısı gelirken Amerikan menşeli "Pfizer - BionTech" aşısının da ilk partisi 11 Ocak'ta Ürdün'e teslim edilmişti.

Ürdün'de son verilere göre, vefat sayısı 4 bin 262'ye, vakalar 323 bin 111'e, iyileşenlerin sayısı da 311 bin 80'e yükselmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Özcan Deniz Jason Statham
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Kovid-19 aşılarının etkili ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıyız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:54:10. #1.16#
title