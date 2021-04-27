Son dakika haberi | Ürdün ile Irak'ta Kovid-19 kaynaklı vaka sayıları ve ölümler arttı

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Ürdün'de 47, Irak'ta 45 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Ürdün'de 47, Irak'ta 45 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken, 1815 yeni vaka kaydedildi ve 4 bin 85 kişi ise sağlığına kavuştu.

Açıklamada, son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 707'ye, vaka sayısının 706 bin 355'e, iyileşenlerin sayısının ise 675 bin 212'ye yükseldiği kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 7 bin 152 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 312 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Salgında can kaybının 15 bin 348'e, vaka sayısının 1 milyon 45 bin 10'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 920 bin 523 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al