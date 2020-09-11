Son dakika haberi | Ürdün hükümeti Zerka kentindeki patlamada can kaybı olmadığını duyurdu Bir son dakika haberine göre Ürdün hükümeti, ülkenin orta kesimindeki Ez-Zerka kentinde orduya ait bir depodaki patlamada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.

Ürdün hükümeti, ülkenin orta kesimindeki Ez-Zerka kentinde orduya ait bir depodaki patlamada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.

Hükümet sözcüsü Emced el-Adayile, Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamasında, orduya ait kullanılmayan bombaların bulunduğu bir depodaki patlamanın kısa devre sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Adayile, söz konusu patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir noktada meydana geldiğini ve ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybına neden olmadığını açıkladı.

El-Gad gazetesinin haberinde Zerka'ya bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı duyurulmuş, sosyal medyada da patlamaya ilişkin görüntüler yer almıştı.

Kaynak: AA