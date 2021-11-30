Son dakika haberi: Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, AB yetkilisi Varhelyi ile bölgesel konuları görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safadi, ülkesini ziyaret eden AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile başkent Amman'daki makamında bir araya geldi.

AB ile Ürdün arasındaki stratejik ortaklığı artırma olanaklarının ele alındığı ikili görüşmede, ortaklık programı ve AB'nin Ürdün'e yönelik destekleri ele alındı.

Ekonomik, yatırım ve diğer alanlardaki önceliklerle ilgili istişare sürecini sürdürme konusunda mutabık kalan Safadi ile Varhelyi, Filistin meselesinin yanı sıra Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması ve diğer bölgesel gelişmeleri de konuştu.

Safadi ile AB yetkilisi Varhelyi, ayrıca, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan Suriyeli mülteciler ve onlara yönelik insani yardımların sürdürülmesi konularını masaya yatırdı.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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