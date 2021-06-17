Son dakika haberi! Ürdün'de milletvekilliği düşürülen Acarime gözaltına alındı

Son dakika haber... Ürdün Meclisinde, Filistin'e destek gösterisinin engellenmesi için elektriğin kesildiğini iddia eden ve milletvekilliği düşürülen Usame el-Acarime, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.