Son dakika haberi! Ürdün'de Başbakan Hasavne liderliğindeki yeni hükümet oy çokluğuyla güvenoyunu aldı
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Son dakika haberi! Ürdün'de Başbakan Hasavne liderliğindeki yeni hükümet oy çokluğuyla güvenoyunu aldı

13.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:20
Son dakika haberi! Ürdün'de Başbakan Hasavne liderliğindeki yeni hükümet oy çokluğuyla güvenoyunu aldı

Son dakika haberi... Ürdün'de Başbakan Bişr el-Hasavne liderliğindeki yeni hükümet, parlamentonun birinci kanadı temsilciler meclisinde yapılan oylamada oy çokluğuyla güvenoyunu aldı.

Ürdün'de Başbakan Bişr el-Hasavne liderliğindeki yeni hükümet, parlamentonun birinci kanadı temsilciler meclisinde yapılan oylamada oy çokluğuyla güvenoyunu aldı.

Bugün mecliste yapılan güvenoyu oylaması sırasında toplam 130 milletvekilinden 127'si hazır bulundu.

Oylamaya katılan milletvekillerinden 88'i yeni hükümete evet oyu kullanırken, 38'i ret oyu kullandı, 1 milletvekili ise oy kullanmadı

Okullarda 2. dönemde yüz yüze eğitime başlanacak

Oylama öncesi mecliste konuşma yapan Başbakan Hasavne, hükümetin anayasal haklarından taviz vermeyeceğini ve sorumluluklarını üstleneceğini söyledi.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan cuma günleri sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini kaydeden Hasavne, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda okullarda 2. dönemde yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti.

Kovid-19'dan dolayı kapalı olan sektörlerin ise planlı bir şekilde açılacağını dile getiren Hasavne, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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