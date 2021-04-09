Son dakika haberi! Ürdün'de 81, Irak'ta 34 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ürdün'de 81, Irak'ta 34 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ürdün'de 81, Irak'ta 34 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 81, Irak'ta 35 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 81, Irak'ta 35 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 81 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 794 yeni vaka kaydedildiği, 4 bin 399 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 646'ya, vaka sayısının 659 bin 250'ye, iyileşenlerin sayısının da 581 bin 170'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 937 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 445 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 641'e, vaka sayısının 911 bin 376'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 804 bin 772'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Demet Akalın Şeyma Subaşı Gülper Özdemir
Spor Diego Ozan Tufan Hakan Kutlu Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ürdün'de 81, Irak'ta 34 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:14:38. #1.16#
title