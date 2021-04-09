Son dakika haberi! Ürdün'de 81, Irak'ta 34 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 81, Irak'ta 35 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 81, Irak'ta 35 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 81 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 794 yeni vaka kaydedildiği, 4 bin 399 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 646'ya, vaka sayısının 659 bin 250'ye, iyileşenlerin sayısının da 581 bin 170'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 937 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 445 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 641'e, vaka sayısının 911 bin 376'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 804 bin 772'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al