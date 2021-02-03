Son dakika haberi! Ünlülerin gözde adasına koronavirüs kısıtlaması getirildi
03.02.2021 07:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:45
Son dakika haber... Ünlülerin sıklıkla tercih ettiği Karayip adası St. Barts'a, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.
Ünlülerin sıklıkla tercih ettiği Karayip adası St. Barts'a, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.
Fransa, koronavirüs vakasanın görülmediği Karayip adası St. Barts'a, Avrupa Birliği dışından kişilerin girişilerinin kısıtlandığını duyurdu. Ancak yerel yetkililerin Fransız yetkililerle 'giriş kısıtlamalarını hafifletmek ve alternatif bir çözüm bulmak için' görüştüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı