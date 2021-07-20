Son dakika haberi: Ünlü yeşilçam oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Son dakika yerel haberi: Ünlü yeşilçam oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü yeşilçam oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan