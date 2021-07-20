Son dakika haberi: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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