Son dakika haberi | Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti Son dakika dünya haberi: Game of Thrones ve James Bond'da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg (82) hayatını kaybetti.

Game of Thrones ve James Bond 'da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg (82) hayatını kaybetti.

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969'daki James Bond On Her Majesty's Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

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Kaynak: DHA