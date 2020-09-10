Son dakika haberi | Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti

Son dakika dünya haberi: Game of Thrones ve James Bond'da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg (82) hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg hayatını kaybetti
10.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:05
Game of Thrones ve James Bond'da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg (82) hayatını kaybetti.

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969'daki James Bond On Her Majesty's Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.


- İngiltere

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Kaynak: DHA

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