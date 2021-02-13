Son dakika haberi | Üniversiteliler oyladı: Astronot yerine 'Gökmen' kullanılsın

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı açıklamasının ardından 'astronot' sözcüğü yerine Türkçe kökenli bir sözcüğün kullanılması yönünde başlayan fikir alışverişine her kesimden insan ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı açıklamasının ardından 'astronot' sözcüğü yerine Türkçe kökenli bir sözcüğün kullanılması yönünde başlayan fikir alışverişine her kesimden insan ilgi gösterdi. Üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu sözcük arayışının sonuçları yapılan anketle belli oldu. Üniversiteliler, 'astronot' sözcüğü yerine kullanılması yönünde en çok oyu 'Gökmen' için verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen sosyal medya anketinde önerilerini 'Gökmen' sözcüğünden yana kullandı.

"YENİ NESİL BU SÖZCÜĞÜ BENİMSEYEBİLİR"

Yabancı kökenli sözcüklere karşılık bulunamadığında Türkçe'nin ses ve biçim özelliklerine uygun bir kullanımın tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Bu konuda hem medya kurumlarına hem eğitim kurumlarına iş düşüyor. Aynı terimi ağız birliği ederek yayınlarda, kitaplarda, derslerde kullanarak yeni neslin bu sözcüğü benimsemesini sağlayabiliriz" diye konuştu.

"-MAN EKİNDEN YARARLANILABİLİR"

Türk Dil Kurumu'nun da daha önce astronot sözcüğü yerine 'Gökmen' sözcüğünü önerdiğini hatırlatan Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Gayretli, "–man eki eski Türkçeden beri var olan bir ekimiz. Hem tarihi hem çağdaş Türk lehçelerinde bu ek çeşitli işlevlerde karşımıza çıkıyor. Ekin gramer görünümü hakkında Türkologlar arasında farklı görüş bildirenler de var. Nihai olarak cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dili yabancı sözcüklerden arındırma ve Türkçeleştirme çalışmalarında bu ekten çokça yararlanıldı. Sayman, danışman, eğitmen, öğretmen vb. hep bu ekle türetilmiş meslek isimleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı