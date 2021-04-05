Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı
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Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı

Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr.

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35), yakınları ve meslektaşları tarafından ölümlerinin 3'üncü yılında Eğitim Fakültesi önünde anıldı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde 3 yıl önce, üniversitede araştırma görevlisi olan Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin yakınları ve meslektaşları Eğitim Fakültesi önünde toplanarak anma programı düzenledi.

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2. Nolu Şube Başkanı Gürol Yer, hayatını kaybeden 4 akademisyenin eğitim şehidi olduğunu ifade ederek, "Ölümlerinin 3'üncü yılında onları yad etmek, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Önü arkası, her tarafı farklı bir konu. Gidenler gitti, hayat devam ediyor ama acıları, hatıraları gerçekten içimizde bir sızı olarak devam ediyor" dedi. Öldürülen akademisyenler için saygı duruşunda bulunan meslektaşları, edilen duaların ardından toplanan gruba lokma dağıttı.KATİLE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Katil zanlısı Volkan Bayar (38), tutuklu yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen yıl Eylül ayında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetleri azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin Yağan (36) ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etmişti.


Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı
Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı
Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı
Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı
Son dakika haberi: Üniversitede öldürülen 4 akademisyen, meslektaşları tarafından anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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