Son dakika haberi: Üniversitede korona virüs paniği Son dakika gelişmesine göre Üniversitede korona virüs paniği Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde çalışan bir kişinin korona virüs(Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine üniversitede temas halinde olduğu kişiler izole altına alındı.

Üniversitede korona virüs paniği ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde çalışan bir kişinin korona virüs(Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine üniversitede temas halinde olduğu kişiler izole altına alındı. Eskişehir'de bulunan ESTÜ'de çalışan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine üniversite içerisine girişler kısıtlandı. Virüsün bulaştığı kişinin üniversitede temaslı olduğu çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince virüs testi yapıldı. Görevliler tarafından temaslı olan kişilerden numune alınırken, üniversitede filyasyon çalışmalarına başlandı. Kaynak: İHA