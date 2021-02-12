Son dakika haberi: Üniversite öğrencilerinden huzurevine sakinlerine online müzik ziyafeti
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Son dakika haberi: Üniversite öğrencilerinden huzurevine sakinlerine online müzik ziyafeti

12.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:03
Son dakika haberi: Üniversite öğrencilerinden huzurevine sakinlerine online müzik ziyafeti

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, üniversite öğrencilerinin düzenlediği online konserle moral depoladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, üniversite öğrencilerinin düzenlediği online konserle moral depoladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün, Müzik Kulübü desteğiyle düzenlediği online konseri, kendileri için kurulan ekrandan sosyal mesafeyi gözeterek takip eden huzurevi sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Pandemi şartları sebebiyle uzun zamandır planladıkları sosyal sorumluluk projelerini online olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Endüstri Mühendisliği Kulübü Başkanı Zeynep Demirbaş, "Hepimizin evlerine kapandığı, sosyal hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde değerli büyüklerimizi unutmadık. Bu zor zamanlarda onlara moral kaynağı olmak istedik. Huzurevi yöneticileri ile görüştük. Onlar da online konserin sakinlerine iyi geleceğini düşünerek bizlere gerekli imkanı sağladılar" dedi.

Üniversitenin müzisyen öğrencilerinin şarkı ve türkülerine eşlik ederek, keyifli vakit geçirdiklerini belirten huzurevi sakinleri ise, tüm öğrencilere teşekkürleri iletti.


Son dakika haberi: Üniversite öğrencilerinden huzurevine sakinlerine online müzik ziyafeti
Son dakika haberi: Üniversite öğrencilerinden huzurevine sakinlerine online müzik ziyafeti
Son dakika haberi: Üniversite öğrencilerinden huzurevine sakinlerine online müzik ziyafeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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