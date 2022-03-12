Son dakika haberi: Üniversite öğrencileri Jandarmayı öğrendi

Düzce'de jandarma komutanlığı birimleri üniversite öğrencilerine jandarma teşkilatını anlattı. Üniversitedeki eğitimde jandarma okulları, jandarmanın görevlerinin yanı sıra KADES uygulaması tanıtıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri, Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencilerine jandarmanın görevleri ve önemi, jandarma okullarına başvuru koşulları ve okullarda verilen eğitim hakkında eğitim verdi. Ayrıca üniversitede bulunan öğretmenler ve kız öğrencilere de kısa KADES olan Kadın Destek Uygulaması anlatılarak cep telefonlarında da uygulamayı indirdiler. - DÜZCE