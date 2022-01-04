Son dakika haberi! UNCIEF: Suriye'de yeni yılın ilk haftasında 2 çocuk öldü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni yılın ilk 4 gününde Suriye'nin kuzey batısında artan şiddet olayları yüzünden 2 çocuğun öldüğünü 4 çocuğun ise yaralandığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Suriye'de çocukların 11 yıldır süren acımasız bir savaşın kurbanı olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Geçen sene çocuklara yönelik ihlallerin yüzde 70'inin Suriye'nin kuzey batısında yaşandığı belirtilen açıklamada, yeni yılın ilk 4 gününde ise yine ülkenin kuzey batısında artan şiddet olayları yüzünden 2 çocuğun öldüğü ve 4 çocuğun yaralandığını ifade edildi.

Açıklamada, İdlib'in dışında Arşani köyünde bir su deposuna saldırı sonucu 241 binden fazla kişinin su kaynağının kesildiği kaydedildi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet