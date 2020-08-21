Son dakika haberi... Ümraniyespor, Batuhan Artarslan'ı transfer etti
Son dakika spor haberi... Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı.
21.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:02
Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak BB Erzurumspor forması giyen Batuhan Artarslan'ı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
BB Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Batuhan, geçtiğimiz sezon 13 maçta 1 gol kaydetmişti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA