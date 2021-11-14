Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAÜmraniye'de, 4 otomobil, panelvan ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de, 4 otomobil, panelvan ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta medyana geldi. Kavşaktaki 4 otomobil, panelvan ve servis minibüsü birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavşak bir süreliğine trafiğe kapatılırken yoğun trafik oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

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