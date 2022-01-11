ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın düzenledi. Baskında 1 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda, 101 kök hint keneviri, 3 hassas terazi, 1 silah, 1 pompalı tüfek, 4 pompalı silah ve fişeği bulundu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edildi.

Polis ekipleri, 8 Aralık Cumartesi, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, 9 Aralık saat 21.00 sıralarında eve baskın düzenledi. Eve girmeye çalışırken polis ekiplerince gözaltına alınan V.K.'nın bulunduğu evde yapılan aramalarda; 2 odanın sera haline getirildiği belirlenirken, 101 kök hint keneviri, 3 hassas terazi, 1 silah, 1 pompalı silah, 4 pompalı ve silah fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün adlli makamlara sevk edildiği öğrenildi.