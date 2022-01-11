ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın düzenledi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de uyuşturucu serasına çevrilen eve baskın düzenledi. Baskında 1 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda, 101 kök hint keneviri, 3 hassas terazi, 1 silah, 1 pompalı tüfek, 4 pompalı silah ve fişeği bulundu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edildi.

Polis ekipleri, 8 Aralık Cumartesi, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, 9 Aralık saat 21.00 sıralarında eve baskın düzenledi.  Eve girmeye çalışırken polis ekiplerince gözaltına alınan V.K.'nın bulunduğu evde yapılan aramalarda;  2 odanın sera haline getirildiği belirlenirken, 101 kök hint keneviri, 3 hassas terazi, 1 silah, 1 pompalı silah, 4 pompalı ve silah fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün adlli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA

ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE BASKIN KAMERADA

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title