Son dakika haberi! Ümraniye'de otluk alandaki yangına helikopterle müdahale
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Son dakika haberi! Ümraniye'de otluk alandaki yangına helikopterle müdahale

Son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de bir gecekonduda çıkan yangın otluk alana sıçradı.

Son dakika haberi! Ümraniye'de otluk alandaki yangına helikopterle müdahale
18.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:42

ÜMRANİYE'de bir gecekonduda çıkan yangın otluk alana sıçradı. Yangına helikopterle de müdahale edildi

Yangın saat 13.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Muşmula Caddesi'nde çıktı. Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek  evin tamamını sardı. Alevler gecekondunun yanındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri  sevkedildi.

Ekipler yangının ormanlık alana ulaşmaması için büyük çaba sarf etti. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti. Aynı saatlerde Aydos ormanında çıkan yangına müdahale eden katılan söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Söndürme helikopterinin yardımıyla otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.Yangında ölen yada yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.


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Kaynak: DHA

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