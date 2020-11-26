Ümraniye'de orman yangını
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Ümraniye'de orman yangını

26.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:15

Ümraniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Ümraniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 12.00 sıralarında Ümraniye'de Nevzat Demir Tesisleri mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilen yangın itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle Şile yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(İHA)

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Ümraniye'de orman yangını
Ümraniye'de orman yangını
Ümraniye'de orman yangını
Ümraniye'de orman yangını
Ümraniye'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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