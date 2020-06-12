Son dakika haberi | ÜMRANİYE'DE KORKU DOLU ANLAR… MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ Son dakika haberine göre Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜmraniye'de beton mikserinin pompası yüksek gerilim hattının kablosuna çarptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de beton mikserinin pompası yüksek gerilim hattının kablosuna çarptı. Yüksek gerilim hattında patlamaların da yaşandığı olayda mahalleli büyük bir panikle sokağa dökülürken, birçok ev ve işyerinin elektronik eşyaları zarar gördü.

Olay Çamlık Mahallesi Kenevir Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki inşaatta çalışan beton mikserinin pompası, yüksek gerilim hattı kablosuna çarptı. Çarpmayla birlikte yüksek gerilim hattında büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik ekipleri de olay yerine gelerek çalışma yaptı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, kapattı.

MAHALLLELİ, SOKAĞA DÖKÜLDÜYüksek gerilim hattında patlamalar nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birçok ev ve işyerinin elektronik eşyaları zarar gördü.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"Mahalle sakini Bülent Kuran, "İnşaat çalışmasında hiçbir tedbir, iş güvenliği yok. Bomba patladı zannettik. İş makinesi yüksek gerilim kablolarına çarpmış. Evde bir tek beyaz eşya, elektronik eşya sağlam kalmadı. Hepsi gitti. Kim karşılayacak bu zararları" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise "Çok korktuk. Büyük bir gürültü ile patladı. Çocuklarım çok korktu. Evin içinde hala duman vardı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA