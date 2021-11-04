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Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

Son dakika haber... Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, dört yol ağzına kontrolsüz girerek seyir halindeki kamyonete çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, dört yol ağzına kontrolsüz girerek seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, park halindeki neredeyse sıfır kilometre olan yeni otomobilin üzerine devrildi. Devrilen kamyonet şoförünün kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de Atınşehir Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dört yol ağzına kontrolsüz giren Pegeuot marka hafif ticari otomobil, seyir halindeki Kia marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak park halinde bulunan sıfır kilometre otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yan yatan kamyonetin içerisinden şoför burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya tanık olan esnaf Siraç Yıldırım, "Kamyonet bu yoldan geldi yolda ilerlerken bir araç kamyonete çarptı. Daha sonrasında kamyonet takla attı. Kamyonet park halindeki aracın üzerine düştü. Olay yerine gidip şoförü içerisinden çıkardık. Biraz sıkışmıştı şok içerisindeydi. Ambulans ve itfaiye geldi yardımcı oldular" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

Son dakika haberi! Ümraniye'de kamyonetin sıfır kilometre otomobil üzerine devrildiği kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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