Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

ÜMRANİYE'de hurda yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki kıza çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de hurda yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki kıza çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında medyana geldi. 34 UN 9091 plakalı hurda yüklü kamyonetin sürücüsü karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki kıza çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı. Olay yerinde bulunanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla kamyonun altından çıkartılan kızın, çarpmanın etkisiyle bilinci kapandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kafasına darbe alan kıza ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul
Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haber | ANKARA'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haber | ANKARA'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

 TEM'de feci kaza! Hafriyat kamyonunun biçtiği araçta can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

TEM'de feci kaza! Hafriyat kamyonunun biçtiği araçta can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title