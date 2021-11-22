Ümraniye'de kamyonetin  çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında medyana geldi. 34 UN 9091 plakalı hurda yüklü kamyonetin sürücüsü karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki kıza çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı. Olay yerinde bulunanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla kamyonun altından çıkartılan kızın, çarpmanın etkisiyle bilinci kapandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kafasına darbe alan kıza ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.