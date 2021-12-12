İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI - Haberler
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE Esenkent Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankında yangın çıktı.

ÜMRANİYE Esenkent Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından yangını söndürdü.

Yangın saat 06.00 sıralarında Dudullu, Esenkent Mahallesi, Aytuna sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir lojistik firmasına ait, hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanların yerini alevler aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE HURDALIKTAKİ AKARYAKIT TANKINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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