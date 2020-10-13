Son dakika haberi... Ümraniye'de drift yapan maganda gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Ümraniye'de drift yapan maganda gözaltına alındı

13.10.2020 23:25 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:38
Son dakika haberi... Ümraniye'de drift yapan maganda gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre ÜMRANİYE'de trafiği tehlikeye atarak dakikalarca drift yapan maganda gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de trafiği tehlikeye atarak dakikalarca drift yapan maganda gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan sürücünün adli işlemleri sürüyor.

Ümraniye Ömer Faik Atakan Caddesi üzerinde, 2 Ekim'de saat 22.30 sıralarında, bir sürücü yolu trafiğe kapatarak dakikalarca drift yapıp trafiği tehlikeye attı. Sürücünün drift yaptığı anlar kameraya kaydedilerek, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda önce araç plakası ve sürücüsü tespit edildi. Ardından 34 DEL 31 plakalı aracın sürücüsü Metehan D. gözaltına alındı. Sürücüye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" suçundan 6 bin 141 lira, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 288 lira, "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" maddesinden 132 lira idari para cezası kesildi. Sürücüye toplamda 6 bin 561 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ise geçici sürüyle el konuldu.Sürücü Metehan D. "Kara, Deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" suçlamasıyla adli işlem yapılması için Ümraniye Atakent Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.


- İstanbul
Son dakika haberi... Ümraniye'de drift yapan maganda gözaltına alındı
Son dakika haberi... Ümraniye'de drift yapan maganda gözaltına alındı
Son dakika haberi... Ümraniye'de drift yapan maganda gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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