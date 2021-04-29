Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ümraniye'de camide yangın paniği Dudullu İmes Sanayi Sitesi içinde bulunan İmes Camii'nin zemin katında yangın çıktı.

Ümraniye'de camide yangın paniği

İSTANBUL - Dudullu İmes Sanayi Sitesi içinde bulunan İmes Camii'nin zemin katında yangın çıktı. Yoğun dumanların sardığı camideki yangın söndürülürken kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay saat 00.00 sıralarında Dudullu İmes Sanayi içi Cumhuriyet Bulvarı üstünde bulunan İmes Camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Camiden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle oksijen tüpleri takarak içeri girdi. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği
Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Meral Kaplan Yıldız Tilbe
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Ümraniye'de camide yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 02:13:11. #1.14#

title