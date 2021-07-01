ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
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ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, caddeyi savaş alanına çevirdi.

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, caddeyi savaş alanına çevirdi. Otomobil evin duvarına, ardından 2 otomobil ile 1 kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Bülbüldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarık Kaya yönetimindeki 50 ABF 469 plakalı otomobil, önce bir evin bahçe duvarına daha sonra da 2 otomobil ile 1 kamyonete çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tarık Kaya, dakikalarca yerde kıpırdamadan yattı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından güçlükle kaldırılarak ambulansa bindirildi. Ambulansın içerisinde alkolmetre ile kontrol edilen Tarık Kaya'dan alkol çıkmazken, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza mahallinde çevre güvenliği alırken, olay yerinde inceleme yaptı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kazanın şokunu yaşayan Cemal Tepe, "Ben vardiyalı çalışıyordum gece. Eşim Aksaray'dan düğünden gelmişti. Çocuklar teyzesindeydi. Şükür ki oraya gitmişti kahvaltı yapmaya. Ben evde tektim. Yatmıştım. Büyük bir gürültü koptu, dışarı çıktım. Duvar komple gitmiş. Deposu falan patlamış zaten. Son anda kaçarken gördüm. Benden sonra bir araca çarpıp pert etmiş. Sonra burada hurdacıya çarpmış, orada da yanmış. Evde değildi eşim ve çocuğum. Normalde kahvaltımızı yemeğimizi hep orada yapıyoruz. Yani verilmiş sadakamız varmış diyebiliriz" dedi.

ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA
ÜMRANİYE'DE CADDEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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