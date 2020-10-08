Son dakika haberi! Ümraniye'de atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Ümraniye'de plastik geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de plastik geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Barlas Sokak'ta bulunan atık toplama merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu atık toplama merkezinde yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan