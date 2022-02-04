Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - Haberler
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Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Cezaevinden duman yükselirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor. İlk bilgiye göre dumandan etkilenen 8 mahkum hastaneye sevk edildi.

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı. İlk bilgiye göre dumandan etkilenen mahkumlardan 8'i hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Son dakika haberi! ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ümraniye, Cezaevi, Mahkum, Yangın, Güncel, Haber

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