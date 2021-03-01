Son dakika haberi | Umman ve Fas'ta Kovid-19 tedbirlerini artıran yeni kararlar alındı
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Son dakika haberi | Umman ve Fas'ta Kovid-19 tedbirlerini artıran yeni kararlar alındı

01.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:02
Son dakika haberi | Umman ve Fas'ta Kovid-19 tedbirlerini artıran yeni kararlar alındı

Son dakika habere göre Umman ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılması yönünde karar alındı.

Umman ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılması yönünde karar alındı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Kovid-19'la Mücadele Komitesi, bugün yaptığı toplantının ardından aldığı kararları açıkladı.

Ülke genelinde ticari faaliyetler yürüten kurumların, akşam 20.00'den sabah 05.00'e kadar kapalı kalacağını, devlet okullarında 7 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında uzaktan eğitime devam edileceğini duyuran komite, yeni mutant virüs başta olmak üzere vatandaşları salgından korumak istediklerini aktardı.

Kovid-19'la Mücadele Komitesi, 22 Şubat'ta, Sudan, Lübnan, Güney Afrika, Brezilya, Nijerya, Tanzanya, Gana, Gine, Sierra Leone ve Etiyopya yolcularına ülkeye giriş yasağı getirilmesine karar vermişti.

Söz konusu ülkelerde, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görülmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedilmişti.

Yasaklar iki hafta süreyle uzatıldı

Fas'ta da hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aralık ayında başlayan ve sürekli uzatılan, 21.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağını iki hafta süreyle yeniden uzatma kararı aldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kafe, restoran ve ticari faaliyetler yürüten ticari kurumların akşam saat 20.00'de kepenk kapatması konusunda da karar çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki akşam sokağa çıkma yasağı en son 15 Şubat'ta iki hafta süreyle uzatılmıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkede İngiltere varyantı 21 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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