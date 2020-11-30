Son dakika haberi | Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü

30.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:42
Son dakika haberi | Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü

Son dakika haberleri: Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ile Pompeo gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı. Görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Bin Tarık-Pompeo görüşmesi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi nedeniyle Arap ülkelerinden gelen yoğun tepkiler ve sükunet çağrılarının akabinde gerçekleşti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Doğu Akdeniz'de gerilim iyice tırmanacak! Yunan'ın F-35 talebine ABD'den skandal yanıt
Doğu Akdeniz'de gerilim iyice tırmanacak! Yunan'ın F-35 talebine ABD'den skandal yanıt

Umman, İran'ın müttefiki olarak biliniyor.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Son dakika haber: Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aïssata Tall ile görüştü
Son dakika haber: Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aïssata Tall ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın Emel Müftüoğlu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Mbaye Diagne Samet Aybaba Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kız Bursa Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 23:42:33. #1.15#
title