Son dakika haberi... Umman, Libya, BAE ve Bayreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi... Umman, Libya, BAE ve Bayreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

16.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:32
Son dakika haberi... Umman, Libya, BAE ve Bayreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1480'e, Libya'da 1324'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 626'ya, Bahreyn'de 349'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1480'e, Libya'da 1324'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 626'ya, Bahreyn'de 349'a yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 5 kişinin vefat ettiği, 116 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 231 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı 1480'e, vaka sayısı da 126 bin 835'e yükselirken, iyileşen sayısı ise 118 bin 736'ya ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan 5 kişi daha vefat etti, 560 yeni vaka kaydedildi, 576 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 1324'e, vaka sayısının 92 bin 577'ye çıktığı Libya'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 62 bin 720 oldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1278 kişinin enfekte olduğu, 726 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 626'ya, vaka sayısının 188 bin 545'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 165 bin 749 olduğu ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 176 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 349'a, vaka sayısının da 89 bin 444'e, iyileşen sayısının da 87 bin 490'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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