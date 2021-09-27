Son dakika haberi! Umman ile Hindistan arasında deniz güvenliği konusunda askeri anlaşma imzalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Umman ile Hindistan arasında deniz güvenliği konusunda askeri anlaşma imzalandı

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Umman ile Hindistan arasında deniz güvenliği konusunda askeri anlaşma imzalandı

Son dakika haberlerine göre Umman ile Hindistan, deniz güvenliğini artırmak ve karşılıklı bilgi alışverişi için askeri bir anlaşma imzaladı.

Umman ile Hindistan, deniz güvenliğini artırmak ve karşılıklı bilgi alışverişi için askeri bir anlaşma imzaladı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Genelkurmay Başkanı Abdullah bin Hamis bin Abdullah, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Karambir Singh ile bir araya geldi.

İkili, askeri iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı. Görüşme sonrasında Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Singh, Deniz Kuvvetleri Komutanı Seyf bin Nasır er-Rahbi ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

Söz konusu mutabakat zaptının, "deniz seyrüseferinin güvenliğini korumak için deniz güvenliği ve bilgi alışverişi alanlarında mevcut ortak iş birliğini güçlendirmeyi" amaçladığı aktarıldı.

Umman'ın, Hindistan'ın Körfez'deki önemli bir müttefiki olduğu belirtiliyor.

Hindistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Karambir Singh, Umman ziyaretine dün başlamıştı.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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