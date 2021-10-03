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Son dakika haberi! Umman'daki tropik kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Umman'daki tropik kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, "Şahin" adı verilen kasırgaya ilişkin gelişmelere yer verildi.

Muskat'ın Er-Rusayl Sanayi bölgesinde kasırganın etkisiyle toprak kayması yaşandığı kaydedilen haber de, göçük altında yaşamını yitiren Asya uyruklu iki kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığı aktarıldı.

Ayrıca başkentin kuzeyindeki El-Amirat kentinde kasırga nedeniyle oluşan sel sularında bir çocuğun ölü bulunduğu belirtilen haber de, biri çocuk iki kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Umman Sivil Havacılık Otoritesi'nden meteorolog Abdullah el-Beluşi ise önümüzdeki dönemde kasırganın yönünün, kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşliğinde denizden karaya hareket edeceğini aktardı.

Öte yandan Umman devlet televizyonun haberinde, kasırgadan etkilenebilecek illerde 143 donanımlı sığınma merkezi kurulduğu kaydedildi.

Haber de, şu ana kadar 53 merkezin faaliyete geçtiği ve 3 bin 19 kişinin merkezlere kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Şahin" tropik kasırgası

Sivil Havacılık Otoritesi dün Umman Denizi'ne bakan kıyılara doğru hareketini sürdüren "Şahin" kasırgası nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil ilan edildiğini açıklamıştı.

Sivil Havacılık Otoritesi de bugün kasırga nedeniyle Maskat Havalimanına gidiş ve dönüş uçuşlarının "pazar akşamı ya da ikinci bir açıklamaya kadar" ertelendiğini ifade etmişti.

Umman Haber Ajansı da kasırga nedeniyle Zafar ve el-Vusta vilayetlerindeki kamu ve özel sektör çalışanları için tatil ilan edildiğini duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kıyılarına yaklaşan kasırganın olası etkilerine karşı ön önlemler yayınlarken, Suudi Arabistan da kasırgadan "dolaylı olarak" etkilenebileceğini açıklamıştı.

Son dakika haberi! Umman'daki tropik kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Umman'daki tropik kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Umman'daki tropik kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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