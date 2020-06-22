Son dakika haberi! Umman'da son 24 saatte 1605 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi! Umman'da son 24 saatte 1605 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Umman'da son 24 saatte 1605 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi! Umman'da son 24 saatte 1605 yeni koronavirüs vakası
22.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:50

Umman'da son 24 saatte 1605 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 31 bin 76'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1605 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 31 bin 76'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artarak toplamda 137'ye çıktı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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