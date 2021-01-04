Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın ihraç kararının iptal davası 13 Ocak'ta
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Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın ihraç kararının iptal davası 13 Ocak'ta

04.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:49
Son dakika haberi! Ümit Özdağ'ın ihraç kararının iptal davası 13 Ocak'ta

Gelen son dakika haberlerine göre İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, kararın iptali için açtığı dava 13 Ocak'ta görülecek.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, kararın iptali için açtığı dava 13 Ocak'ta görülecek.

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunması ardından disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım 2020'de parti üyeliğinden ihraç edildi. Kararın ardından Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla yaptığı başvuruda disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sevkin gerekçesi ile disiplin kurulunun verdiği kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğunu ileri sürdü. Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma için 13 Ocak'a gün verdi.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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