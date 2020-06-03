Son dakika haberi! - UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı
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Son dakika haberi! - UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı

Gelen son dakika haberine göre - UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı Libya Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı.

03.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:03

- UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı

TRABLUS - Libya Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı.

Libya Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın darbeci General Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu. Kanunu, havaalanından Kasr Bin Gaşir bölgesine kaçan Hafter milislerini takibe başladıklarını aktardı.

UMH güçleri, bu sabah Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

Son dakika haberi! - UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı

Kaynak: İHA

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