Uluslararası göç istatistikleri
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Uluslararası göç istatistikleri

Son dakika güncel haberine göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artışla 677 bin 42 olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası göç istatistikleri
17.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:02

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artışla 677 bin 42 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 54,4'ünü erkek, yüzde 45,6'sını kadınlar oluşturdu.Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 98 bin 554'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 578 bin 488'i yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 2'lik artışla 330 bin 289 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 54,6'sı erkek, yüzde 45,4'ü kadın olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 245 bin 426'sının yabancı uyruklu olduğu belirlendi.Geçen yıl Türkiye'ye göç edenler yaş grubu özelinde incelendiğinde, 25-29 yaş grubunun yüzde 13,3 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 12,2 ile 20-24, yüzde 11,6 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.
Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 15,2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12,6 ile 20-24 yaş grubu takip etti.En fazla göçü İstanbul aldı

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45,3 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile Antalya, yüzde 3,4 ile İzmir ve yüzde 3,2 ile Bursa takip etti.

En çok Irak'tan göç alındı

Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran geldi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan izledi.

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Kaynak: AA

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