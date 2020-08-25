Son dakika haberi... Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi
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Son dakika haberi... Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi

Son dakika gündem haberi: 6. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Son dakika haberi... Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi
25.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:38

6. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Adrianopoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, yaptığı yazılı açıklamada, 28-30 Ağustos tarihlerinde planlanan festivalin halk sağlığı göz önünde bulundurularak kurumlarla görüşmeler sonrası iptal edildiğini belirtti.

Salgınla mücadelede kulüp olarak gereken farkındalık çalışmalarını yaptıklarını aktaran Nevrekop, şunları kaydetti:

"Adına festival dediğimiz ama bu sene festivalden daha çok biz bize bir sohbet kampı olacak etkinliğimiz hiçbir dostumuzun sağlığından önemli değil. Edirne'mizi bugüne dek en iyi şekilde temsil eden ve temsil etmeye de devam edecek olan Adrianapoli Motosiklet Kulübü'müz sadece festival dönemimizde değil her daim tüm camiamızın ve Edirne'mize teker döndüren her bir motosiklet kullanıcısının her anlamda sonuna dek yanındadır."

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Kaynak: AA

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