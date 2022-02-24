Son dakika haberi | Uluslararası bilim olimpiyatlarında iki madalya kazanan öğrencinin hedefi tıp

Biyoloji alanında 2 uluslararası bilim olimpiyatı madalyası kazanan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Anıl Deniz Yılmaz, tıp alanında bilim insanı olmayı amaçladığını söyledi.

İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eskişehirli Anıl Deniz Yılmaz da ortaokulda merak sardığı biyoloji alanında gösterdiği başarılı çalışmalarla henüz 9. sınıfta okulun biyoloji olimpiyat takımına seçildi.

Aynı yıl Katar'da yapılan "IJSO 2019 Uluslararası Genç Bilim Olimpiyatlar"ında bronz madalya alarak ilk uluslararası başarısını kazanan Yılmaz, TÜBİTAK 2020 Ulusal Biyoloji Olimpiyatlarında da gümüş madalya elde etti.

Anıl Deniz Yılmaz, Japonya'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak 52 ülke ve 208 öğrencinin katılımıyla 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsil ederek bronz madalyaya uzandı.

Kısa bir süre önce düzenlenen TÜBİTAK 2021 Ulusal Biyoloji Olimpiyatlarında da altın madalya almaya hak kazanan Yılmaz, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya aldığı için alanında, üniversiteye sınavsız geçiş hakkı ve lisans hayatı boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) burs almaya hak kazandı.

Böceklere duyduğu ilgi onu biyolojiye yöneltti

Anıl Deniz Yılmaz, AA muhabirine, önceleri matematiğe ilgi duyduğunu ancak 8. sınıfta karınca, arı ve diğer sosyal böceklerin yaşamını araştırmaya başladığını belirtti.

Bunun kendisini biyolojiye yönelttiğini ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

"Liseye geçtiğimde olimpiyat çalışmalarından haberdar oldum ve hocalarımın da desteğiyle takıma katıldım. Güzel çalışmalar oldu, uluslararası yarışmalara katılmak için ulusal düzeyde TÜBİTAK'ın düzenlediği takım seçme süreci oluyor bu da aslında pek çok sınav ve kamptan oluşan bir eğitim çalışması. Bunun sonucunda 3 uluslararası olimpiyata katıldım ve 2 madalya elde ettim. Ulusalda da önceki yıl gümüş son olarak ise altın madalya kazandım. Şimdi de bu yıl düzenlenecek uluslararası çalışmalara hazırlanıyorum."

Katar'da yapılan yarışmayı unutamadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Ülkemi temsil ettiğim için çok gururlanmıştım. Ülkemizin bayrağını taşımak çok iyi bir his vermişti bana. Bunun yanında ilgilendiğim biyoloji alanında çok derin bilgilere sahip oluyorum bu da beni mutlu ediyor. Biyolojiye olan merakımı gidermemi sağlıyor ayrıca bunun yanında TÜBİTAK ve diğer kurumların sağladığı avantajlar var hem ulusal hem de uluslararası madalyalarda üniversiteye geçişlerde avantajlar sağlanıyor. Ben de bu haktan yararlanarak gelecekte tıp doktoru olmak istiyorum. İyi bir tıp doktoru olup, Türkiye'de pek yapılmayan yeni araştırmalar yapan bir hekim olmayı hedefliyorum. Şu an kardiyoloji alanına ilgim var ileri de belki değişir tabii."

"Çok farklı bir öğrenciydi"

Okulun Biyoloji Öğretmeni Dr. Meryem Yazıcı ise olimpiyat sınavının teorik ve pratik olarak iki aşamalı yapıldığını ifade ederek uluslararası olimpiyata katılmak için Türkiye'deki yarışmalarda başarılı olunması gerektiğini belirtti.

Şimdiye kadar birçok başarıya imza atan Anıl Deniz Yılmaz'ın da çok başarılı ve yetenekli olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Anıl 9. sınıfta okula başladığında biyolojiye olan ilgi ve alakasını gözlemledik ve çeşitli sınavlardan sonra biyoloji olimpiyat takımında çalışmasına karar verdik, kendisi de bu yönde çok istekliydi. Çok farklı bir öğrenciydi, başarısı da arkasından geldi, takıma katılmasıyla birlikte daha 9. sınıftayken uluslararası olimpiyat yarışmasında derece aldı. Daha sonra da bunun devamı geldi zaten başarısını sürekli taçlandırıyor ve bizi gururlandırıyor. Anıl elde ettiği uluslararası madalyaları sayesinde istediği bir üniversitenin tıp fakültesinde öğrenim görme hakkına sahip. Anıl'ın seçeceği bölüm ne olursa olsun çok değerli bir bilim insanı olacağını umut ediyoruz."

Meryem Yazıcı, İzmir Fen Lisesi'nin bu anlamda önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak öğrencilerinin bilim dünyasında çok büyük başarıları gerçekleştirme adına onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.