Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'da kullanılacak kameraları tanıttı
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre UAEA Başkanı Grossi'nin basın toplantısı Kameradan det Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mario Grossi, düzenlenen basın toplantısında İran'ın Kerec Nükleer Tesisinde kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıttı.
UAEA Başkanı Grossi'nin basın toplantısı
Kameradan det Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mario Grossi, düzenlenen basın toplantısında İran'ın Kerec Nükleer Tesisinde kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıttı.