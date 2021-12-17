Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'da kullanılacak kameraları tanıttı - Haberler
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Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'da kullanılacak kameraları tanıttı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre UAEA Başkanı Grossi'nin basın toplantısı Kameradan det Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mario Grossi, düzenlenen basın toplantısında İran'ın Kerec Nükleer Tesisinde kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıttı.

UAEA Başkanı Grossi'nin basın toplantısı

Kameradan det Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mario Grossi, düzenlenen basın toplantısında İran'ın Kerec Nükleer Tesisinde kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıttı.

Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'da kullanılacak kameraları tanıttı

Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'da kullanılacak kameraları tanıttı

Son dakika haberi... Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi İran'da kullanılacak kameraları tanıttı

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AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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