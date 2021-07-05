Son dakika haberi... "Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması" için başvurulara yoğun ilgi gösterildi
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Son dakika haberi... "Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması" için başvurulara yoğun ilgi gösterildi

Son dakika haberi... 'Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması' için başvurulara yoğun ilgi gösterildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler... Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmasına 2 binin üzerinde başvuru beklediklerini söyledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmasına 2 binin üzerinde başvuru beklediklerini söyledi.

Bu yıl "Ahilik Kültürü" yan temasıyla 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel, belgesel film yapım destek ile fotoğraf yarışmasına başvurular "www.altinsafran.org" adresinden alınıyor.

Dün başlayan ve 1 Ağustos'ta sona erecek başvuruların ilk gününde İran, Rusya, Japonya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir köşesinden 150 yönetmen ve fotoğraf sanatçısı, eserlerini festival komitesine ulaştırdı.

"Katılımın 2 bini geçmesini bekliyoruz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ülke sınırlarını aşarak, dünyada bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi.

Festival ve yarışmalar ile kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması konusunda gerekli duyarlılığı sağlayabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Köse, 22 yıldır bunu başarmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Yarışmalar sayesinde çok değerli, dev bir arşive sahip olduklarına dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yarışmalara yaklaşık 100 ülkeden 2 binin üstünde başvuru olmuştu. Bu yıl da daha ilk günden katılım yoğun oldu. İlk gün 150 yönetmen ve fotoğraf sanatçısı eserlerini bize ulaştırdı. Bu yıl katılımın 2 bini geçmesini bekliyoruz. Bu yarışmalar ile özelde Safranbolu, genelde de ülkedeki kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınmasını sağlıyoruz.Yarışmalarda çok değerli jüri üyelerimiz var. Başvurular tamamlandığında belgesel ve fotoğraf ile belgesel film yapım destek yarışmalarının jürileri titiz bir çalışma içine girecek. Ödül almaya hak kazananlar belirlenecek ve gala gecesinde ödülleri takdim edilecek. Bu çok değerli belgeselleri halkın izleyebilmesi için salonlar açılacak. Fotoğraflar sergilenecek ve her yıl olduğu gibi titiz bir şekilde arşivlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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