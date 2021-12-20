Son dakika haberi: ULUSKON Başkanı Atasoy: Gürcistan ile yatırım iş birliği yapacağız

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gürcistan Büyükelçisi Giorgi Jajgava ile bir araya geldi. Atasoy, Gürcistan Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırım konusunda iş birliği yapılacağını söyledi.

Gürcistan Büyükelçisi Giorgi Jajgava, ULUSKON Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde yemek eşliğinde gerçekleşen toplantıya, ULUSKON aracılığıyla Gürcistan'a yatırım talebinde bulunan iş insanları da katıldı.

Büyükelçi Jajgava, Gürcistan'daki firmaların, HES yatırımları, tekstil, konfeksiyon, turizm ve otel, mobilya, gıda, temizlik malzemeleri ve hizmet sektörü olmak üzere hemen hemen her sektörde faaliyet gösterdiğini bildirdi. Jajgava, "Gürcistan, Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ticari faaliyetlerinde de bir köprü görevi üstlenecek. Nezaket Hanım'ın Dünya çapındaki çalışmaları takdire şayan. Beraber iş birliği içinde olmaktan onur duyarım" dedi.

ATASOY: HEDEFİMİZ TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Başkan Atasoy, hedeflerinin Gürcistan ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Bu kapsamda Gürcistan Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırım konusunda iş birliği yapacaklarını söyleyen Atasoy, Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatını daha da ileri götürmeye önem gösterdiklerini kaydetti. Atasoy, "Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye'dir. Gürcistan'a yapılan toplam ihracatın yüzde 17'si Türkiye'ye aittir. Bu yatırımlara ek olarak, Gürcistan'daki inşaat ve yenilenebilir jeotermal enerji potansiyellerini de değerlendirmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Büyükelçi Jajgava, Genel Başkan Atasoy'u 2022 yılının ilk aylarında, ona eşlik edecek iş heyetiyle birlikte Gürcistan'a davet etti. İki ülkenin arasında gerçekleşecek bu iş birliğinin, Gürcistan ve Türkiye'nin arasındaki ithalat ve ihracatı arttırması planlanıyor.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet