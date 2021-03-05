Son dakika haberi | Uludağ Ekonomi Zirvesi ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart'ta, hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ve Avrasya Bölgesi'nin önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart'ta, hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene 10. yılını kutlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru Vodafone Business oldu. Zirve'nin 2021 yılı ana teması, "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" olarak belirlendi.

24-25 Mart 2021'de ilk kez hibrit olarak düzenlenecek, "http://www.uludagekonomizirvesi.org" adresinden canlı olarak izlenebilecek ekonomi buluşmasında, değerli konuşmacılar, uzman ekonomist ve fikir önderleri yer alacak. Tüm dünyadan liderleri, yöneticileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede, yeni dünya paradigmaları ele alınacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konular tartışılırken, salgın sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulacak, daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler ele alınacak.

Zirvede bu yıl "Kamu'nun Değişim Ajandası" "Enerjide Yeni Dengeler", "Startup'tan Büyük Şirkete", "Finteklerin Yarını", "Suyun Geleceği", "Tarımda Yeni Vizyon", "Bankacılığın Geleceği", "Sürdürülebilirlik", "Dijital İş ve Büyüme", "Global Ekonomi & Yeni Trendler", "Akıllı Stratejik İş Dönüşümü", "İyiliğin Gücü: Umutla Yarına", "Kurumsal Yönetimde Dönüşüm Zamanı" gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

Türkiye ekonomisine yön veren isimler zirvede olacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bu yıl da Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak. Zirvenin ilk gününde açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yapması, ayrıca zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuşmacı olarak yer alması bekleniyor.

Konuşmacılar arasında Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Prof. Dr. Salim Atay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Bank of America Yatırım Bank AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar yer alıyor.

Boyner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO'su Burak Kuyan, Esas Holding Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Ford Otosan CEO'su Haydar Yenigün, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Girişimci Sina Afra, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri'nin de zirveye katılım sağlaması bekleniyor.

Index Grup YK Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD YK Başkanı Erol Bilecik, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Mox Bank CEO'su Deniz Güven, Multinet CEO'su Demirhan Şener, Odeabank CEO'su Mert Öncü, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz, Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Sabancı Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yüksel Yıldırım da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Zirveye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında EVPA European Venture Philantrophy Association Başkanı Steven Serneels, UNDP Türkiye Mülkim Temsilcisi Claudio Tomasi, Aile Şirketi Danışmanı ve Yüzyıllık Aile Şirketlerinin Evrimi Kitabının Yazarı Dennis Jaffe, Movii CEO'su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio, Ekonomist Lord Jim O'Neill, Al Republic Kitabı yazarı ve Ekonomist Mark Esposito, Kyash Kurucusu ve CEO'su Shinichi Takatori, The Johns Hopkins Universitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke gibi isimler var.

Girişimciler için yatırım alma fırsatı

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasının kazananlarına ev sahipliği yapacak. Google sponsorluğunda Galata Business Angels (GBA) iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmanın kazananları zirvede duyurulacak.

2021 yılında yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Orta Doğu ve bölgeden 700'e yakın girişimci başvurdu. Başvurular "www.uludagekonomizirvesi.org" sitesi üzerinden alındı.

İlk 10'a kalan girişimciler, Varol Civil, Mehmet Buldurgan, Hande Çilingir, Hande Enes, İhsan Elgin, Münteha Adalı, Kaan Boyner, Uğur Şeker, Arif Akdağ ve Sina Afra'nın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları ve iş dünyasının başarılı liderlerinden oluşan jürinin karşısında online ortamda canlı sunum gerçekleştirdi. Yarışmayı kazanan başarılı startup girişimleri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde açıklanacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Vodafone Business üstleniyor. Gold sponsorlar arasında Bank of America, Biotrend, Doğan Trend, Galata Wind, Google ve Papara yer alıyor. Zirvenin oturum sponsorları BSH, Citibank, Deloitte, Fairy, Orkid, Finish, Komili, İtalyan Konsolosluğu, Odeabank, destek sponsorları ise Doğan Dış Ticaret ve Sistem9 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt